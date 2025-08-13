Психотерапевт рассказал, как бороться с астенией в мегаполисе

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина дала рекомендации по борьбе с астенией в условиях мегаполиса.

© unsplash

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что до 40% жителей крупных городов сталкиваются с симптомами астении хотя бы раз в год.

По словам специалиста, такое хроническое состояние характеризуется постоянной слабостью, головной болью, усталостью глаз, раздражительностью и быстрой утомляемостью.

«Каждый пятый пациент с такими жалобами страдает от перегрузки гаджетами», — сказала Крашкина.

Психотерапевт рекомендовала соблюдать режим сна, делать регулярные перерывы, гулять на свежем воздухе и не подавлять эмоции.

Ранее психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» рассказала, что творчество является хорошей базой для проживания эмоций.