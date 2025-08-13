Как по окружности шеи понять, будет ли человек храпеть

Окружность шеи больше 43 см у мужчин и 38 см у женщин повышает риск развития апноэ, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

Апноэ во сне — расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. Первые признаки развивающегося апноэ — храп, дневная сонливость и усталость. Без лечения апноэ может привести к проблемам с сердцем и даже к внезапной смерти.

«Среди факторов риска развития этого состояния можно выделить ожирение, окружность шеи больше 43 см у мужчин и 38 см у женщин, мужской пол, возраст старше 50 лет. Обычно апноэ проявляется храпом и задержками дыхания во сне. Это приводит к тому, что количество кислорода в крови ночью снижается, возникает гипоксия. В результате человек начинает испытывать постоянную сонливость днем (даже если спали достаточно), головные боли после пробуждения, снижение памяти, работоспособности, излишнюю нервозность и возбудимость», – объяснила врач.

По словам Атамановой, диагностировать это состояние можно с помощью полисомнографии. Исследование с помощью электродов проводится во время ночного сна в специальной клинике или дома.