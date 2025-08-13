Врач рассказала, к чему приводит нарушение водного баланса летом

Избыточное или недостаточное употребление жидкости в теплое время года чаще всего приводит к появлению отеков. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

© Газета.Ru

«В первую очередь высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов, вследствие чего кровообращение замедляется, провоцируя застой жидкости в тканях. Далее организм запускает усиленное потоотделение, чтобы охладиться, однако если питьевой режим нарушен – жидкости употребляется слишком мало или, напротив, много – образуются отеки», — заявила врач.

Амосова уточнила, что пить нужно часто, но небольшими порциями, выбирая воду комнатной температуры. Выводить же лишнюю жидкость, как сообщила дерматолог, помогают при умеренном потреблении зеленый чай, несладкие морсы и вода с огурцом или лимоном, арбуз, сельдерей, петрушка и имбирь.

Еще один провоцирующий отеки фактор, по мнению Амосовой, — повышенное потребление соленых закусок, алкоголя и сладких напитков, включая пакетированные соки. Все это задерживает воду в организме.

Косметолог отметила, что в жару отеки обычно появляются в местах, где жидкость скапливается легче всего из-за гравитации и особенностей кровообращения. К ним относятся ноги, особенно лодыжки и ступни, лицо, в том числе область под глазами. Амосова рассказала, что реже, но все же возможны отеки кистей рук, как правило, у тех, кто много работает за компьютером или носит тесные украшения, пережимающие сосуды.

Она добавила, что сильнее проявляться отеки могут при наличии ряда заболеваний — варикоза и хронической венозной недостаточности, проблем с сердцем, болезней почек, лимфедемы и гормональных нарушений.

Отличить обычные отеки от сигнализирующих о наличии проблем, как пояснила Амосова, можно по симметрии – если отекает только одна область, к примеру, нога, стоит насторожиться. Также тревожные признаки — отеки, которые не спадают за сутки, распространяются на лицо и руки или сочетаются с резким набором веса.

По словам врача, улучшить микроциркуляцию и предотвратить застой жидкости помогают лимфодренажные кремы, гели и маски с кофеином, троксерутином, ментолом или ментил лактатом, экстрактом конского каштана. Амосова посоветовала также лимфодренажный самомассаж и контрастные умывания.