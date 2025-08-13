Терапевт развеяла миф о пользе кваса

Польза кваса для здоровья преувеличена, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Наталья Никитина.

© Газета.Ru

«Пищевую ценность кваса определяют в основном углеводы и органические кислоты. Доза этилового спирта в квасе незначительна и не оказывает существенного негативного влияния на организм человека. В квасе содержатся витамины группы В, однако польза кваса сильно преувеличена. Хотя квас содержит витамины группы В, считать его полноценным источником этих микронутриентов нельзя. Чтобы получить сколько-нибудь значимое количество этих витаминов, придется выпить очень много кваса. При этом не стоит забывать, что квас — это дополнительный источник калорий: в среднем в 100 мл кваса содержится 38 калорий», — отметила доктор.

Квас можно отнести к ферментированным продуктам, и некоторая польза для пищеварения присутствует.

«Однако считать квас лечебным продуктом нельзя. Это продукт для здоровых людей, и из всех лечебных диет он, как правило, исключается. Рекомендованная доза кваса — 1–2 стакана (200–400 мл) в день. Квас лучше употреблять отдельно от еды. Если вы пьете квас во время еды, это может стать причиной плохого пищеварения на фоне неудачного сочетания продуктов. Детям до 9 лет квас лучше не давать», — отметила врач.

При этом совсем от кваса стоит отказаться людям с сахарным диабетом, подагрой, после операций, при аллергии и пожилым.