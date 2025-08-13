Почему важно вакцинироваться от менингококковой инфекции

По данным медицинских источников, в России с января 2025 года зарегистрировано уже свыше 1200 случаев заболевания менингитом. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель не превышал 600 случаев. Особую обеспокоенность врачей вызывает высокая летальность при данной инфекции, что требует немедленных профилактических мер.

© runews24.ru

Инфекционисты настаивают на срочном включении вакцины против менингококка в национальный календарь прививок.

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует системного подхода к профилактике, — отмечают специалисты. — Массовая вакцинация поможет предотвратить дальнейшее распространение болезни».

При этом в Роспотребнадзоре заявляют о стабильной ситуации, указывая, что последние случаи заболевания носят единичный характер.

По данным ведомства, основные очаги инфекции в текущем году фиксировались среди трудовых мигрантов. Однако эксперты предупреждают: менингококк одинаково опасен для всех слоев населения, особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Врачи рекомендуют россиянам рассмотреть возможность вакцинации, особенно при планировании поездок в регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.