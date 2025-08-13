Назван простой способ замедлить старение организма

Регулярные физические нагрузки способны замедлять биологическое старение организма и даже частично «отматывать» его назад. К такому выводу пришли исследователи под руководством Такудзи Кавамуры из Университета Тохоку в Японии. Работа опубликована в журнале Aging-US.

Речь идет об эпигенетическом старении — изменениях в молекулах ДНК, которые отражают, насколько быстро изнашиваются клетки и ткани. Его измеряют с помощью так называемых эпигенетических часов, анализирующих уровень метилирования ДНК. В отличие от хронологического возраста, этот показатель дает более точную оценку состояния организма и напрямую зависит от образа жизни.

Ученые проанализировали данные исследований на людях и животных и выяснили, что наибольший эффект дает именно структурированная физическая активность — тренировки с четким планом, повторяющиеся и направленные на конкретные цели. Особенно полезны для «молекулярной молодости» высокие показатели выносливости и работы сердца.

Так, у мышей, проходивших программы силовых тренировок, в мышечной ткани снижались возрастные изменения. У людей восьминедельный комплекс аэробных и силовых упражнений уменьшал биологический возраст на два года.

Эффект от тренировок распространяется не только на мышцы. Новые данные показывают, что физическая активность замедляет эпигенетическое старение сердца, печени, жировой ткани и даже кишечника. Более того, у олимпийских спортсменов молекулярное старение идет медленнее, чем у обычных людей, что говорит о возможных долговременных защитных механизмах.

Авторы работы подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, почему одни люди реагируют на тренировки сильнее других, и какие типы активности лучше всего действуют на разные органы. Персонализированные программы могут стать ключом к максимальному эффекту.