Фитнес-тренер рассказал о способах набрать мышечную массу

Фитнес-тренер Иван Милославский дал советы по набору мышечной массы. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

© Lenta.ru

Специалист рекомендовал постепенно увеличивать нагрузку, тренироваться 3-5 раз в неделю, и фокусироваться на базовых упражнениях — жиме лежа, становой тяге и приседаниях.

Он также отметил важность питания. По мнению Милославского, нужно соблюдать профицит калорий (200-400 килокалорий в день), потреблять белки, жиры и углеводы.

«Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва», — пояснил Милославский.

Кроме того, тренер рассказал о важности правильного восстановления между тренировками. Ключевым фактором для роста мышц эксперт назвал сон от 7 до 9 часов в сутки.

Ранее фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжковые упражнения.