Почему нельзя много раз кипятить воду

Потенциальный вред от многократного кипячения связан не с самим процессом, а с качеством исходной воды, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н.Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Дорохов рассказал, что если исходная вода соответствует санитарным нормам, то при повторном кипячении не происходит образования новых вредных веществ. В Российской Федерации качество водопроводной воды регулируется СанПиНом, где установлены допустимые уровни содержания нитратов, хлора, тяжелых металлов и других компонентов, указал он.

«Тем не менее, есть определенные физико-химические процессы, которые стоит учитывать. При каждом кипячении часть воды испаряется, а концентрация минеральных солей — таких как кальций и магний — возрастает. Это может привести к образованию накипи, ухудшению вкуса воды и снижению эффективности нагрева», — предупредил химик.

Эксперт посоветовал для сохранения вкусовых качеств и минимизации образования накипи использовать свежую воду при приготовлении напитков. Если в чайнике накопилось значительное количество осадка, это может свидетельствовать о высокой жесткости воды — в таком случае стоит рассмотреть установку бытового фильтра с ионообменной смолой или регулярно чистить чайник лимонной кислотой, заключил Дорохов.

