В Роскачестве объяснили, как питаться во время рабочего дня

Перекусы фастфудом и быстрыми углеводами во время работы в офисе могут негативно сказываться на продуктивности работника. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

© РИА Новости

«Чтобы дольше оставаться сытым и получать больше полезных веществ, стоит во время обеда на работе добавить в рацион функциональные продукты. Это не просто еда, а пища, которая в исходном составе содержит высокое количество полезных компонентов — белков, клетчатки, витаминов и минералов. Они дольше сохраняют чувство сытости, поддерживают стабильный уровень энергии и помогают избежать резких скачков сахара в крови. Это особенно важно для тех, кто работает в условиях ненормированного графика», — пояснила она.

Важно, чтобы приём пищи не только утолял голод, но и приносил пользу организму, отметила специалист.

Давлекамова подчеркнула, что даже при плотном графике можно организовать сбалансированное питание.

«Можно начать с добавления в рацион 1-2 функциональных продуктов. Например, включить в обеденный рацион функциональный хлеб, который даст чувство насыщения за счёт пищевых волокон, а также держать под рукой полезные альтернативы печенью и бутербродам», — посоветовала специалист.

Например, по словам собеседницы RT, вместосладкого батончика можно съесть функциональные хлебцы, которые будут более полезны для организма.

«Недавно как раз прошли сертификацию протеино-злаковые хлебцы с такими интересными вкусами, как "банановый трайфл", "кокосовый крамбл", "шоколадный брауни" и "ягодный мильфей"», — рассказала эксперт.

Она также рекомендует офисным работникам обратить внимание на состав продуктов и избегать тех, где содержится много сахара, консервантов и трансжиров.

«Правильные перекусы не только сохранят продуктивность в течение дня, но и помогут предотвратить проблемы с ЖКТ, лишним весом и хронической усталостью», — заключила Давлекамова.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как питаться в жару при сниженном аппетите.