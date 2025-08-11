Врач оценила шансы на ускорение зачатия в определенных сексуальных позах

Гинеколог Лорета Канивило заявила, что пары, решившиеся на зачатие ребенка, часто спрашивают, существуют ли сексуальные позы, которые способствуют наступлению беременности. В беседе с изданием Metropoles она оценила достоверность этого утверждения.

«Научные данные показывают, что после эякуляции сперма быстро достигает матки. Этот процесс практически не зависит от позы», — пояснила Канивило.

Тем не менее действительно существуют определенные позы, которые сокращают путь сперматозоидов до цели, добавила гинеколог.

Так, по словам специалистки, кончик пениса находится ближе к матке при глубоком проникновении. Оно достигается, к примеру, в миссионерской позе и позе по-собачьи. Однако в них нет необходимости, утверждает врач, поскольку в организме человека природой заложены механизмы, способствующие оплодотворению.

