Какие вирусы и инфекции можно подхватить в тренажерном зале

Врач рассказал, как уберечь себя от опасностей.

Тренажёрный зал — это место, где люди стремятся укрепить здоровье, повысить выносливость и улучшить физическую форму. Однако при всех его преимуществах он может стать рассадником различных инфекций, особенно если не соблюдаются элементарные правила гигиены.

«Тренажёрные залы — это общественные пространства с высокой проходимостью, повышенной влажностью (особенно в раздевалках и душевых), большим количеством поверхностей, к которым прикасаются люди. Это создаёт благоприятные условия для распространения патогенных микроорганизмов. Как врач я иногда сталкиваюсь с пациентами, у которых после посещения спортзалов появляются кожные высыпания, инфекции или даже системные заболевания», — Светлана Бурнацкая, врач-терапевт.

О чём расскажем:

Стригущий лишай

Стафилококк

Чесотка

Педикулёз

Контагиозный моллюск

Грипп и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция)

Грибковые инфекции

Другие кожные инфекции и высыпания

Как себя обезопасить?

Когда обращаться к врачу?

Стригущий лишай

Споры грибков рода Microsporum и Trichophyton передаются контактным путём. Если на кожном покрове человека есть небольшие ранки и даже микроповреждения, то споры попадут в организм быстрее и будут размножаться с молниеносной скоростью.

При этом лишай даст о себе знать не скоро, первые симптомы обычно проявляются через месяц. Среди симптомов – кожные образования розового или красного цвета, шелушение и зуд. Стригущий лишай очень заразен, поэтому есть риск заразить и других членов семьи. Лечение довольно длительное и сложное, его прописывает врач – самолечением заниматься не стоит!

Где передаётся: через контакт с заражёнными поверхностями или при использовании чужих полотенец, мочалок.

Стафилококк

На самом деле бактерии стафилококка живут на многих поверхностях, порой мы можем принести их даже домой на одежде. Большую опасность они представляют тогда, когда попадают на повреждённую кожу или на слизистые покровы. Тогда они могут спровоцировать серьёзные инфекционные заболевания.

Золотистый стафилококк — один из самых опасных возбудителей, способный вызывать гнойные поражения кожи (фурункулы, абсцессы), а при ослабленном иммунитете — и системные инфекции (сепсис, пневмонию).

Где передаётся: через контакт с заражёнными поверхностями (гантели, скамьи, маты) или при использовании чужих полотенец, мочалок.

Чесотка

Это заболевание кожи вызывает чесоточный клещ Sarcoptes scabiei. Микроскопический чесоточный паразит поселяется под кожей человека, вызывая сильнейший зуд и воспаления. Лечится гораздо сложнее, чем лишай, так как все средства очень агрессивны для кожи.

Некоторые даже в отпуск берут с собой личное постельное бельё и полотенца. Это правильный выбор и отличный способ обезопасить себя от заражения.

Где передаётся: через контакт с заражёнными поверхностями или при использовании чужих полотенец, мочалок.

Педикулёз

По простому это вшивость. Паразит имеет в своей слюне белок, который, нарушая процесс свертываемости крови в организме, может обрушить всю иммунную систему и вызвать воспаление лимфатических узлов. Также в расчёсы от укусов может попасть инфекция.

Где передаётся: через контакт с заражёнными поверхностями или при использовании чужих полотенец, мочалок.

Контагиозный моллюск

Образования на коже вызывает ортопоксвирус. При этом переносчик может и не догадываться о наличии вируса – у многих он не проявляется симптомами, а вот заразить другого вполне может. Особенно страдают те, у кого снижена иммунная защитная реакция организма.

Контагиозный моллюск не вызывает болевых ощущений, это больше эстетическая проблема – обычно высыпания возникают на лице, груди и внутренней части бедра.

Самолечением заниматься строго не рекомендуется – все крема направлены на выжигание образований. Чуть переборщите – и получите химический ожог.

Где передаётся: через контакт с заражёнными поверхностями или при использовании чужих полотенец, мочалок.

Грипп и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция)

Простудные вирусы (риновирусы, коронавирусы, парагрипп, аденовирусы) распространяются не только через капли от кашля и чихания. Они оседают на всех поверхностях, включая тренажёры, спортивные снаряды, гантели, дверные ручки.

Вирусы живут в закрытом помещении до девяти часов. Если в зале работают кондиционеры и он редко проветривается, то и срок выживаемости вирусов увеличивается.

Где передаются: воздушно-капельным путём, особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. Также возможна передача через контакт с заражёнными поверхностями (ручки тренажёров, кнопки, скамьи), после чего человек трогает лицо.

Грибковые инфекции

Грибок ногтей (онихомикоз) вызывают микроскопические грибы дерматомицеты, и подхватить их можно не только, если без шлепанцев принимать душ в общественной душевой. Даже простой коврик для йоги может стать рассадником спор. Поэтому лучше берите на занятия пилатесом и йогом только свой персональный инвентарь.

Наиболее частые грибковые инфекции (микозы):

Где передаются: влажные полы душевых, раздевалок, бассейнов, общие полотенца, обувь.

Другие кожные инфекции и высыпания

Фолликулит — воспаление волосяных фолликулов, часто вызванное бактериями (Staphylococcus) или грибками. Возникает при трении, потении, ношении синтетической одежды, использовании грязных матов.

Контактный дерматит — неинфекционный, но может быть спровоцирован химикатами (средства для уборки, мыло), приводя к покраснению и зуду.

Кишечная палочка (E. coli) и другие грамотрицательные бактерии. Менее вероятны, но возможны в грязных раздевалках или при несоблюдении гигиены. Могут вызывать инфекции мочевыводящих путей (особенно у женщин) при использовании общих унитазов или грязных скамеек.

Вирус папилломы человека (ВПЧ). Некоторые типы ВПЧ вызывают бородавки (обычные, подошвенные), которые часто передаются в душевых и раздевалках. Риск выше при наличии микротравм на коже.

Как себя обезопасить?

По словам врача, профилактика — лучшее лечение. Тренажёрный зал — не «зона заражения», но и не стерильная лаборатория. Риск инфекций существует, однако он полностью контролируем при соблюдении простых правил гигиены.

Личная гигиена

Уход за кожей

Использование оборудования

Выбор одежды

Поведение в зале

Уход за кожей

Обрабатывайте микротравмы. Порезы, ссадины — заклеивайте пластырем до полного заживления.

Не трогайте лицо руками во время тренировки. Это снизит риск занести инфекцию в глаза, нос, рот.

Следите за состоянием ногтей и стоп. Регулярно осматривайте стопы на предмет шелушения, зуда, трещин.

Использование оборудования

Протирайте тренажёры до и после использования. Большинство залов предоставляют антисептические салфетки — пользуйтесь ими.

Избегайте контакта со скамьями голой кожей. Используйте полотенце или специальный коврик.

Не делитесь личными вещами: бутылками с водой, полотенцами, перчатками.

Поведение в зале

Не тренируйтесь, если у вас есть инфекция. Если у вас кашель, насморк, гнойничковые высыпания — лучше отдохнуть дома.

Следите за чистотой зала. Если вы видите, что оборудование не убирают, скопилась грязь, то сообщите администратору.

Выбор одежды

Носите дышащую, хорошо впитывающую влагу одежду. Избегайте синтетики, которая задерживает пот.

Меняйте одежду после тренировки. Не сидите в мокрой одежде — это идеальная среда для бактерий и грибков.

Когда обращаться к врачу?

Обратитесь к врачу (дерматологу, инфекционисту или терапевту), если у вас появились:

Не занимайтесь самолечением! Антибиотики или противогрибковые препараты без назначения врача могут усугубить ситуацию.