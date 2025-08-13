При каких болезнях нельзя есть грибы

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что грибы могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ и детей младше 12 лет из-за отсутствия необходимых ферментов для их переваривания. Можно столкнуться с несварением, тяжестью и тошнотой.

Людям с гастритом, язвой, холециститом и другими заболеваниями ЖКТ также не рекомендуется употреблять грибы, чтобы не спровоцировать обострение. Детям до 3 лет (лучше до 12) грибы вводить в рацион не стоит из-за не полностью сформированной пищеварительной системы.

По словам Гинзбурга, польза грибов преувеличена. Они содержат витамины группы В и минералы, но не являются суперфудом. Их белок не считается особо ценным, а хитиновые волокна обладают противовоспалительным действием, но аналогичным свойством обладают и пищевые волокна из овощей и других продуктов.

Врач отметил, что грибы могут разнообразить рацион и доставить удовольствие, но порция готовых грибов не должна превышать 100 граммов. Грибы не стоит есть вместе со сметаной или жареной картошкой, чтобы не перегружать ЖКТ.

«Людям с любыми болезнями желудочно-кишечного тракта: гастритом, язвой, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом, колитом и так далее — вовсе не советую есть грибы. Иначе это может вызвать обострение», — порекомендовал диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.