Врач рассказал, сколько можно лежать на диване в выходной день

Лежать на диване в выходной день можно не больше 1,5 часа, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, пишет aif.ru.

Он рекомендовал уделять этому время после обеда. В остальные часы необходимо двигаться, особенно тем, кто большую часть рабочей недели проводит сидя, подчеркнул врач.

По словам Кондрахина, через движение происходит восстановление организма.

Людям, работа которых связана с физическим трудом, добавил кардиолог, можно полежать на диване чуть дольше, чем всем остальным.