Полнота оказалась связана с негативным мышлением

Они воспринимают лишние килограммы как «внешнюю подушку безопасности», создающую чувство защищённости. Об этом рассказала Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда негативное прогнозирование, мы тоже раздуваем огромное количество страхов внутри. Вообще человек с негативной картиной мира — это человек, который всё время в страхе находится. Он всё время на адреналине и кортизоле. Человек, у которого негативное самоопределение, вообще негативная мыслительная деятельность преимущественно, он очень часто стремится к лишнему весу. Потому что у нас есть такая бессознательная функция у лишних килограммов. Это такая внешняя подушка безопасности. Вот как будто я себя этим жирком окружу, и вроде как, если что, я такой весь мягенький, как шарик. Если что, у меня что-то будет, мне не так будет больно, понимаете? Но это в реальной жизни, конечно, так не работает. Лишний вес только ухудшает психологическое состояние. Обычно у женщин, у мужчин поменьше, но у женщин совершенно точно».

Ранее психиатр-нарколог отметил массовое употребление антидепрессантов среди молодёжи. На смену алкоголю приходят «дизайнерские наркотики» и предписанные препараты.

Молодые люди начали чаще обращаться за психологической помощью. Это перестало быть «зазорным», подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Олег Гончаров.