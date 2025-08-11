Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару

Фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по тренировкам в жаркую погоду. Об этом сообщает Pravda.ru.

Он рекомендовал заниматься утром или вечером и обязательно пить воду. Отказ от воды Литовченко счел опасным. Тренер также рекомендовал заниматься в прохладном, но не переохлажденном помещении.

«Нужно отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы. Летом даже профессионалы снижают веса до 40-50 процентов от максимума и не гонятся за рекордами. Главное — не навредить», — добавил специалист.

