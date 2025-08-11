Гинеколог объяснила, почему важно вакцинировать детей от ВПЧ

Прививка от вируса папилломы человека в период полового созревания поможет защитить от онкологических заболеваний в будущем.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель амбулаторной службы больницы имени Ерамишанцева, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусине Полонская.