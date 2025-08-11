Гинеколог объяснила, почему важно вакцинировать детей от ВПЧ

Гинеколог рекомендовала проводить вакцинацию от ВПЧ в подростковом возрасте
Прививка от вируса папилломы человека в период полового созревания поможет защитить от онкологических заболеваний в будущем.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель амбулаторной службы больницы имени Ерамишанцева, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусине Полонская.
«Я бы рекомендовала мамам девочек поддерживать тёплый контакт со своим ребёнком, чтобы девочка о первых женских проблемах рассказывала сначала маме. Нет таких стандартов, что девочку до 18 лет нужно определённое количество раз показывать гинекологу. В пубертатном возрасте на первое место я бы поставила вопрос о прививке против ВПЧ. Это очень важно, потому что вакцинацию нужно провести до начала половой жизни. Тогда мы сможем своих девочек в более зрелом возрасте оградить от онкологических заболеваний и инфицирования ВПЧ, особенно онкогенными штаммами».