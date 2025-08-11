Гинеколог подсказала, как избежать цистита после секса

Посткоитальный цистит — это воспаление мочевого пузыря, возникающее после полового акта. Чтобы его избежать, нужно мочиться после каждого полового акта, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Александра Нефедова.

«Эта проблема, к сожалению, довольно распространена у женщин репродуктивного возраста, и часто становится источником серьезного дискомфорта, а иногда и поводом для хронического воспаления мочевыводящих путей. Основная причина — анатомические особенности женского организма. Уретра у женщин короткая и расположена близко к влагалищу и анусу. Во время полового акта возможно механическое перемещение бактерий из этих зон в мочеиспускательный канал. Если иммунная система ослаблена или микрофлора нарушена, организм может не справиться с потенциальной угрозой — развивается цистит», — отметила врач.

По словам доктора, посткоитальный цистит может быть сигналом о нарушении влагалищного микробиома, гормональных колебаниях, снижении местного иммунитета или даже о скрытых инфекциях. Иногда он возникает на фоне недостаточной выработки смазки, микротравм слизистой или неадекватной гигиены до и после секса.

«Чтобы не столкнуться с посткоитальным циститом, нужно мочиться после полового акта— это простая, но эффективная мера: она помогает «смыть» бактерии, попавшие в уретру. Избегайте переохлаждения и не задерживайте мочеиспускание — это факторы, способствующие развитию цистита. И используйте специальные средства для интимной гигиены. Обратите внимание на контрацептивы. Некоторые спермициды и диафрагмы могут раздражать слизистую и провоцировать воспаление», — рассказала врач.

Если эпизоды повторяются — не стоит заниматься самолечением. Консультация гинеколога и уролога обязательна. Важно исключить хронические инфекции, гормональные нарушения, анатомические особенности (например, низкое расположение уретры), которые могут требовать отдельного подхода.