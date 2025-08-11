Реабилитолог объяснил, как избавиться от боли в спине после сна

Реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik напомнил, что плохое качество сна негативно отражается на состоянии всего организма. Если по утрам у человека болит спина и шея, важно включить в распорядок дня несколько простых процедур.

© Вести Подмосковья

За час до сна можно совершить небольшую прогулку, а также найти время для десятиминутной растяжки. В растяжку входят некоторые асаны из йоги и базовые физические упражнения, помогающие расслабить спину и мышцы таза. После упражнений на растяжку врач советует сделать упражнения на мобилизацию позвоночного столба: встать на четвереньки и крутить позвоночным столбом, после чего провести отжимания на лопатках.

Затем следует сходить в душ и обязательно ополоснуться теплой водой, выпить успокаивающий чай. Теплый напиток поможет разогнать лимфу и успокоить нервную систему, что также улучшает качество сна.