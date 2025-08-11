Гастроэнтеролог рассказала об опасности «хищной» диеты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала о новом опасном тренде. Некоторые блогеры пачками едят сливочное масло, мясо и яйца, рассчитывая сбросить лишние килограммы исключительно на рационе животного происхождения.

© Вести Подмосковья

«Фактически это избыток животного белка и недостаток растительного, избыток насыщенных жиров и трансжиров, малое количество качественных крахмалов, то есть сложных углеводов, малое количество клетчатки, избыточное количество добавленного сахара. Такой тип питания не только не поможет похудеть, но и серьезно подорвет здоровье», - отметила специалист.

По словам врача, переизбыток сливочного масла с насыщенными жирами повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%. Вдобавок девушки, которые любят эксперименты с экстремальными диетами, зачастую имеют камни в желчном пузыре, и избыток животного белка может спровоцировать желчнокаменную болезнь.