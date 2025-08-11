Ортопед дал совет по сохранению здоровья спины на сидячей работе

Для поддержания здоровья спины и противодействия болям после рабочего дня нужно следить за своим весом, укреплять мышечный корсет и отдавать предпочтение качественному рабочему стулу. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

«Мышечный корсет, контроль своего веса и не травмироваться. (…) Рецепт простой: будут мышцы крепкие спины — болеть не будет», — сказал Терновой.

Врач также рекомендовал для здоровья спины при сидячей работе вставать и ходить по 15 минут каждый час.

«Если вы будете ходить два раза в неделю плавать, то вы компенсируете всю свою сидячую работу. Баланс нужно соблюдать в жизни, вес не должен быть [большим]. Если ты сидишь на рабочем месте и кушаешь орешки целый день, то у тебя будет ожирение. Будет ожирение, не двигаешься, значит, не будет мышц», — Константин Терновой, врач травматолог-ортопед.

Соотношение жира к мышцам должно быть определенным, обратил внимание ортопед. При этом имеет значение качество рабочего стула и кровати. Спина болит у восьми из десяти людей на этой планете, и каждый пятый хоть один раз в жизни испытает такую сильную боль в спине, что не выйдет на работу, отметил Терновой.

Ортопед Джанкарло Мариано говорил о том, что некоторые повседневные занятия серьезно сказываются на здоровье спины. Здоровье позвоночника ухудшается из-за смартфонов и других гаджетов, поскольку многие люди используют их, низко опустив голову, отмечал врач. Также негативно влияет на состояние спины сидячий образ жизни. Еще одной вредной привычкой специалист назвал неподходящую подушку для сна, которая не дает мышцам восстанавливаться в ночное время и, как следствие, приводит к боли и дискомфорту.