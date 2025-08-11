Диетолог объяснил, как сохранить сосуды здоровыми

Сосудистое здоровье требует комплексного подхода — как показали последние исследования, бесконтрольный прием даже полезных витаминов группы B (B6, B9, B12) может принести больше вреда, чем пользы. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объясняет: эти нутриенты действительно снижают уровень гомоцистеина (опасного для сосудов вещества), но их избыток провоцирует неврологические нарушения и повышает риск онкологических заболеваний. Особенно критичен баланс для людей после 50 лет и веганов, у которых дефицит B12 встречается в 83% случаев.

Здоровье сосудов — ключ к профилактике инфарктов, инсультов и гипертонии, но просто принимать витамины недостаточно, предупреждает врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Особое внимание он советует уделить витаминам группы B (B6, B9 и B12), дефицит которых особенно распространен у пожилых людей и тех, кто придерживается ограничительных диет. Однако эксперт предостерегает: переизбыток этих витаминов может быть так же опасен, как и их недостаток.

