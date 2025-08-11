Врачи предупредили о вреде популярного чая с шариками

Кузбасский Минздрав рассказал об опасности бабл-ти – напитка с шариками тапиоки, который полюбился детям и подросткам.

В последние месяцы в Кузбассе открылось много кафе, где можно купить так называемый бабл-ти. Это чай с молоком, в который добавляют маленькие сладкие шарики, напоминающие по структуре мармелад – тапиоку. Иногда основой напитка становится лимонад или молочный коктейль.

Несмотря на довольно безобидный состав, бабл-ти является настоящей "сахарной бомбой". В кузбасском Минздраве предупредили, что чрезмерное употребление этого напитка может привести к набору веса, повышенному риску развития кариеса, диабета, проблемам с поджелудочной железой или возникновению аллергической реакции.

В напитке также может содержаться кофеин – а это повышение давления, учащенное сердцебиение, головные боли, бессонница, гастрит и панкреатит. Еще один неполезный компонент – усилители вкуса. Они способны вызывать зависимость.