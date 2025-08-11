Гинеколог рассказала о вреде средств с щелочью для интимной гигиены

Гинеколог рассказала о вреде средств для интимной гигиены с щёлочью
Они вымывают флору, что может привести к инфицированию её патогенными микроорганизмами.
Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель амбулаторной службы больницы Им. Ерамишанцева, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусине Полонская.
«Если мы говорим о том, что у женщины всё хорошо, никаких жалоб нет, и просто мы говорим об интимной гигиене. Пожалуйста, наши любимые женщины, не пользуйтесь безрассудно большим количеством непонятных средств, особенно которые ощелачивают, которые вымывают флору. Наши пациентки любят очень активно подмываться, им кажется, что в этом всё-таки здоровье. Но в этом нет здоровья. Флора влагалища многогранна, и микроорганизмы, которые там живут, они тоже очень полезны. На первое место, конечно же, мы поставим наши любимые лактобактерии, которые там живут, и, соответственно, без них микрофлора нарушается, и это в итоге приводит к инфицированию уже другими патологическими, патогенными микроорганизмами. Поэтому лактобактерии вымывать не надо. Поэтому для подмывания растворы и средства, которые содержат лактобактерии либо бифидобактерии».