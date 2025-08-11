Как избыток клетчатки может навредить вашему кишечнику

Не всё так просто: как избыток клетчатки вредит вашему кишечнику
Считается, что потребление большого количества клетчатки улучшает пищеварение, способствует более регулярному стулу, увеличивает количество кишечных бактерий, может помочь облегчить симптомы синдрома раздражённого кишечника. Но важно с этими продуктами не переборщить, иначе результат будет обратный.
Внезапное перенасыщение кишечника одним питательным элементом может иметь непредвиденные последствия. Некоторые сторонники потребления большого количества клетчатки предлагают в день получать более 50 г этого вещества. Это может привести к вздутию живота, спазмам, диарее.
Важную роль играют и типы клетчатки. Растворимая клетчатка впитывает воду в кишечнике и замедляет пищеварение, а нерастворимая способствует ускорению пищеварения. Существуют и ферментируемые волокна, которые служат пищей для бактерий в толстом кишечнике.
Для хорошего самочувствия нам нужен баланс всех этих видов клетчатки. Избыток нерастворимой клетчатки (содержащейся в пшеничных отрубях и некоторых овощах) увеличивает объём стула, но может раздражать чувствительный кишечник. Есть также определённые виды клетчатки, которые кишечник с трудом усваивает и которые могут усугубить синдром раздражённого кишечника.
На нехватку же клетчатки первым делом намекают усталость и увеличение веса. Это первые тревожные признаки её дефицита.
