Врач из Гарварда назвал три самых опасных предмета в вашей спальне

Неожиданные предметы в спальне угрожают вашему здоровью. Об этом предупредил гастроэнтеролог Саураб Сетхи из Гарварда.

Первый опасный предмет — старые подушки. Доктор объяснил, что подушки со временем накапливают пылевых клещей, пот и аллергены. Исследования показали, что эти микроскопические клещи способны провоцировать астму и аллергические реакции. Подушки следует менять каждые два года.

Вторая угроза — освежители воздуха. Синтетические аэрозоли выделяют фталаты и летучие органические соединения (ЛОС), которые связаны с заболеваниями дыхательных путей и гормональными сбоями. Они могут вызывать головные боли, головокружение и даже долгосрочные проблемы, включая болезни сердца и рак. Врач рекомендует заменить химические освежители на натуральные альтернативы, например, эфирные масла.

Также опасность кроется в старых матрасах. Матрасы старше 7–10 лет не только ухудшают качество сна, но и могут стать причиной хронических болей в спине. Исследования подтвердили, что потерявшие жёсткость матрасы способствуют развитию проблем с поясницей.