Опрос показал, какими способами снимают стресс жители России

Большинство россиян предпочитают бороться со стрессом естественными способами, в том числе прогулками на свежем воздухе, общением с близкими и правильным питанием. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир" (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, наиболее популярным методом снятия стресса остаются прогулки на свежем воздухе - их назвали 44% участников. На втором месте общение с друзьями (39%), на третьем - удовольствие от вкусной еды (30%). Далее следуют прием витаминов и биодобавок (26%) и время, проведенное с домашними животными (25%).

Правильное питание и специальные лекарства для снятия стресса отметили по 23% респондентов. Занятия спортом, которые помогают укрепить организм и выплеснуть негативную энергию, выбрали 16% участников исследования. Употребление алкоголя в качестве способа расслабления указали 15% опрошенных. Авторы исследования отмечают, что этот метод занимает лишь девятое место и не является приоритетным.

В "Ромир" подчеркивают, что большинство россиян выбирают конструктивные и полезные для здоровья способы преодоления стресса, что отражает общее стремление к заботе о себе.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).