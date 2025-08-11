Эксперты назвали корнеплод, помогающий от простуды

Стало известно о корнеплоде, помогающем от простуды
Оказывается, обычная репа помогает организму бороться с простудой. Есть у нее и множество других полезных свойств.
«Благодаря высокому содержанию витамина C репа помогает организму эффективно бороться с простудами и вирусами. Клетчатка, содержащаяся в репе, способствует нормализации работы кишечника и улучшает пищеварение», – рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Кроме того, репа выводит токсины и шлаки, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
