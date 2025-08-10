Чем опасна арбузная диета

Арбузная диета вызывает эффект «йо-йо» — эксперт
Арбузная диета не просто бесполезная — она может оказаться опасной для здоровья, а также вызывать эффект «йо-йо». Об этом, ссылаясь на гастроэнтеролога Елену Зятенкову, пишет Life.ru.
Основные риски диеты:
- Эффект «йо-йо». После диеты организм может компенсировать потери, откладывая ещё больше жира. Из-за этого вес быстро вернётся.
- Скачки уровня сахара в крови. В больших количествах арбуз может привести к резкому повышению уровня инсулина, за которым последует спад, что приводит к голоду, слабости и раздражительности.
- Инсулинорезистентность. Особенно опасно это для людей с преддиабетом и диабетом (1 и 2 типа).
- Перегрузка почек. Арбуз обладает мочегонным эффектом. Для людей с хроническими заболеваниями почек или мочекаменной болезнью это может быть особенно опасно.
- Дефицит питательных веществ. Арбуз почти не содержит белков, жиров и витаминов. Это может привести к потере мышечной массы, ухудшению состояния кожи, гормональным сбоям и анемии.
- Проблемы с пищеварением. Большое количество воды и клетчатки может привести к вздутию, диарее или запору.