Гинеколог объяснила, почему женщинам нужно есть меньше сладкого

Гинеколог рекомендовала женщинам ограничить потребление сладкого
Сложные углеводы уменьшают количество лактобактерий, что приводит к нарушению баланса микрофлоры.
Следует отдать предпочтение кисломолочным продуктам, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель амбулаторной службы больницы Им. Ерамишанцева, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусине Полонская.
«Микробиоты очень важны. Их трогать ни в коем случае нельзя. И, кстати, лактобактерии уменьшаются при активном использовании сахара и сложных углеводов. Поэтому те пациентки, которые любят булочки, сладости, конфетки, шоколадки, они чаще сталкиваются с нарушением микробиоты влагалища. Потому что глюкоза убивает лактобактерии, приводит к их уменьшению, они замещаются уже патогенами, патогенной флорой. Поэтому очень рекомендую пациенткам, которые всё это любят, всё-таки ограничить их употребление, а вместо этого наладить приём кисломолочных продуктов, что для нашей флоры значительно полезнее».