Диетолог посоветовала не превращать посещение кафе в «образ жизни»

Это не должно быть на систематическом уровне.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

«Эпизодически — да. Бывают ситуации, бывают командировки, бывает, действительно, лучше поесть, чем голодать. Не надо это в систему возвращать. Я вижу, молодёжь сидит в кафе, пьёт кофе с круассанами. Что это нельзя дома поесть? Это превращается в образ жизни, покупать какую-то еду, даже в хорошем кафе. Я лично не приветствую это. Я об общепите очень аккуратно бы говорила».

Ранее диетолог НИИ питания РАМН призвала не вводить «карательные меры» по устранению соли и сахара из ресторанов.