Сомнолог рассказала о правиле 6Т для идеального сна

Сомнолог раскрыла правило 6Т для идеального сна
Хороший сон — это не удача, а система. Врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказала о методике 6Т, которая помогает создать условия для здорового и восстанавливающего отдыха.
Правило 6Т включает:
- Темноту — плотные шторы или маска для сна помогут выработке мелатонина.
- Тишину — беруши или звукоизоляция защитят от лишнего шума.
- Температуру — оптимально 18–20 градусов для глубокого сна.
- Ткани — натуральные материалы (хлопок, лён) улучшают комфорт.
- Тщательность — регулярный режим сна и подготовка ко сну.
- Технологии — «умный дом», световые будильники и очистители воздуха.
Соблюдая регулярно правило 6Т, вы обеспечиваете себе здоровый сон и полноценный отдых.