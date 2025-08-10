Сомнолог рассказала о правиле 6Т для идеального сна

Хороший сон — это не удача, а система. Врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказала о методике 6Т, которая помогает создать условия для здорового и восстанавливающего отдыха.

Правило 6Т включает:

Темноту — плотные шторы или маска для сна помогут выработке мелатонина. Тишину — беруши или звукоизоляция защитят от лишнего шума. Температуру — оптимально 18–20 градусов для глубокого сна. Ткани — натуральные материалы (хлопок, лён) улучшают комфорт. Тщательность — регулярный режим сна и подготовка ко сну. Технологии — «умный дом», световые будильники и очистители воздуха.

Соблюдая регулярно правило 6Т, вы обеспечиваете себе здоровый сон и полноценный отдых.