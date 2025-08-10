Суточная норма яиц для каждого человека зависит от его целей и вкусовых предпочтений, утверждает детский врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. О том, какое именно количество яиц в день считается безопасным, она рассказала «Ленте.ру».

Хайкина отметила, что, если человек не занимается профессиональным спортом и просто хочет употреблять яйца на завтрак, безопасной нормой для него будет от одного до двух штук в день. При этом спортсменам и людям без хронических заболеваний, ведущим активный образ жизни, без вреда для здоровья можно съедать и больше — до трех-четырех в сутки.

«В яичном желтке содержится около 200 миллиграммов пищевого холестерина, но исследования показали: у здорового человека он влияет на показатели холестерина в крови куда меньше, чем насыщенные жиры и сахар», — подчеркнула врач.

В то же время она отметила, что людям с диагностированными нарушениями липидного обмена, диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца лучше ограничить потребление яиц. В этом случае норма должна определяться в индивидуальном порядке после консультации с лечащим врачом, добавила Хайкина.

Ранее диетолог Эмма Дербишир рассказала, что яйца помогают сохранить здоровье глаз. По ее словам, в них содержатся вещества, которые необходимы для хрусталика и сетчатки глаз.