Эндокринолог назвала предвестник диабета у детей

Тема инсулинорезистентности, как состояния, предшествующего развитию сахарного диабета, все чаще обсуждается в социальных сетях. Многие советуют обязательно регулярно проверять уровень своего инсулина, чтобы не пропустить развитие инсулинорезистентности и избежать возникновения диабета второго типа. Может ли инсулинорезистентность проявляться у детей, повышает ли это риск развития диабета и как бороться с этим состоянием? На вопросы "РГ" ответила детский эндокринолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ангелина Комбарова.

Что такое инсулинорезистентность?

Инсулинорезистентность - это нарушение чувствительности тканей к инсулину из-за определенных метаболических изменений. Возникает ситуация, когда инсулина в организме вырабатывается более чем достаточно, но клетки перестают реагировать на него, и глюкоза больше не способна полноценно утилизироваться.

Действительно ли инсулинорезистентность - это предвестник сахарного диабета?

Важно отметить, что инсулинорезистентность может привести к диабету, если не предпринять меры вовремя. Вместе с ней часто развивается избыток инсулина, что в свою очередь нередко приводит к истощению клеток поджелудочной железы и их отмиранию. Развивается диабет.

Почему возникает инсулинорезистентность?

Причины этого состояния кроются в избыточном поступлении калорийной пищи и недостаточной физической активности. В результате происходит накопление жира и его продуктов окисления в клетках, что снижает их чувствительность к инсулину.

Инсулинорезистентность является значимой проблемой здравоохранения. На глобальном уровне, по различным оценкам, каждый третий взрослый человек может иметь предрасположенность к инсулинорезистентности.

А если ребенок переедает и имеет лишний вес - он в зоне риска по инсулинорезистентности?

Некоторые исследования показывают, что у 5-7 из 10 людей, имеющих избыточный вес и ожирение, развивается инсулинорезистентность. А у детей и подростков этот показатель варьируется от 20 до 30%.

Причем вероятность возникновения инсулинорезистентности и у взрослых, и у детей растет год от года: в связи с несбалансированностью питания, недостатком физической активности и распространением сидячего образа жизни.

Какие признаки указывают на возможную инсулинорезистентность?

избыточный вес и жировые отложения именно в области живота;

трудности в похудении;

увеличение объема талии (более 84 см у женщин и более 90 см у мужчин);

постоянное чувство голода;

повышение артериального давления;

увеличение уровня холестерина в крови.

При наличии симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы. На этом этапе важнее обнаружить не инсулинорезистентность саму по себе, а исключить наличие предиабета и диабета 2 типа.

Какие анализы нужно сдать?

Потребуется сдать глюкозу натощак, и если он окажется неблагополучным, врач назначит глюкозотолерантный тест и проверит уровень гликированного гемоглобина.

А вот анализ на инсулин, о котором рассказывают блогеры и предлагает множество лабораторий, сдавать необязательно. Сам по себе он не покажет, есть ли у человека преддиабет или диабет 2 типа.

Это правда, что, в отличие от диабета, предиабет и инсулинорезистентность можно компенсировать даже без лекарств?

Если в результате исследований врач определит, что диабета еще нет, но показатели сахара уже повышены, то самой первой и важной рекомендацией будет - скорректировать свой образ жизни. Чтобы справиться с инсулинорезистентностью, важно, прежде всего, нормализовать вес - для этого подойдет низкокалорийная диета по средиземноморскому типу. Она включает в себя большое количество растительной пищи (овощей, зелени, фруктов), а также в рационе должна быть рыба и морепродукты. А вот красное мясо и насыщенные жиры нужно употреблять очень умеренно.

Стоит наладить режим дня и заниматься физическими нагрузками. В некоторых случаях может потребоваться медикаментозная терапия, поэтому необходимо обратиться к врачу для выбора тактики лечения.

Хорошая новость в том, что профилактировать инсулинорезистентность можно и нужно. И главное правило в этом пункте - поддержание нормальной массы тела (по показателям индекса массы тела). Здесь снова поможет только рациональное питание в сочетании с физической активностью: потребление калорий не должно превышать их расход.

Регулярные профилактические осмотры помогут выявить отклонения показателей на ранних стадиях нарушения углеводного обмена, что позволит своевременно получить квалифицированную помощь врача специалиста.