Эндокринолог назвала предвестник диабета у детей

Эндокринолог Комбарова: Инсулинорезистентность все чаще выявляется у детей
Тема инсулинорезистентности, как состояния, предшествующего развитию сахарного диабета, все чаще обсуждается в социальных сетях. Многие советуют обязательно регулярно проверять уровень своего инсулина, чтобы не пропустить развитие инсулинорезистентности и избежать возникновения диабета второго типа. Может ли инсулинорезистентность проявляться у детей, повышает ли это риск развития диабета и как бороться с этим состоянием? На вопросы "РГ" ответила детский эндокринолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ангелина Комбарова.
Что такое инсулинорезистентность?
Инсулинорезистентность - это нарушение чувствительности тканей к инсулину из-за определенных метаболических изменений. Возникает ситуация, когда инсулина в организме вырабатывается более чем достаточно, но клетки перестают реагировать на него, и глюкоза больше не способна полноценно утилизироваться.
Действительно ли инсулинорезистентность - это предвестник сахарного диабета?
Важно отметить, что инсулинорезистентность может привести к диабету, если не предпринять меры вовремя. Вместе с ней часто развивается избыток инсулина, что в свою очередь нередко приводит к истощению клеток поджелудочной железы и их отмиранию. Развивается диабет.
Почему возникает инсулинорезистентность?
Причины этого состояния кроются в избыточном поступлении калорийной пищи и недостаточной физической активности. В результате происходит накопление жира и его продуктов окисления в клетках, что снижает их чувствительность к инсулину.
Инсулинорезистентность является значимой проблемой здравоохранения. На глобальном уровне, по различным оценкам, каждый третий взрослый человек может иметь предрасположенность к инсулинорезистентности.
А если ребенок переедает и имеет лишний вес - он в зоне риска по инсулинорезистентности?
Некоторые исследования показывают, что у 5-7 из 10 людей, имеющих избыточный вес и ожирение, развивается инсулинорезистентность. А у детей и подростков этот показатель варьируется от 20 до 30%.
Причем вероятность возникновения инсулинорезистентности и у взрослых, и у детей растет год от года: в связи с несбалансированностью питания, недостатком физической активности и распространением сидячего образа жизни.
Какие признаки указывают на возможную инсулинорезистентность?
- избыточный вес и жировые отложения именно в области живота;
- трудности в похудении;
- увеличение объема талии (более 84 см у женщин и более 90 см у мужчин);
- постоянное чувство голода;
- повышение артериального давления;
- увеличение уровня холестерина в крови.
При наличии симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы. На этом этапе важнее обнаружить не инсулинорезистентность саму по себе, а исключить наличие предиабета и диабета 2 типа.
Какие анализы нужно сдать?
Потребуется сдать глюкозу натощак, и если он окажется неблагополучным, врач назначит глюкозотолерантный тест и проверит уровень гликированного гемоглобина.
А вот анализ на инсулин, о котором рассказывают блогеры и предлагает множество лабораторий, сдавать необязательно. Сам по себе он не покажет, есть ли у человека преддиабет или диабет 2 типа.
Это правда, что, в отличие от диабета, предиабет и инсулинорезистентность можно компенсировать даже без лекарств?
Если в результате исследований врач определит, что диабета еще нет, но показатели сахара уже повышены, то самой первой и важной рекомендацией будет - скорректировать свой образ жизни. Чтобы справиться с инсулинорезистентностью, важно, прежде всего, нормализовать вес - для этого подойдет низкокалорийная диета по средиземноморскому типу. Она включает в себя большое количество растительной пищи (овощей, зелени, фруктов), а также в рационе должна быть рыба и морепродукты. А вот красное мясо и насыщенные жиры нужно употреблять очень умеренно.
Стоит наладить режим дня и заниматься физическими нагрузками. В некоторых случаях может потребоваться медикаментозная терапия, поэтому необходимо обратиться к врачу для выбора тактики лечения.
Хорошая новость в том, что профилактировать инсулинорезистентность можно и нужно. И главное правило в этом пункте - поддержание нормальной массы тела (по показателям индекса массы тела). Здесь снова поможет только рациональное питание в сочетании с физической активностью: потребление калорий не должно превышать их расход.
Регулярные профилактические осмотры помогут выявить отклонения показателей на ранних стадиях нарушения углеводного обмена, что позволит своевременно получить квалифицированную помощь врача специалиста.