Врач рассказала о влиянии ледяных ванн на здоровье

Ледяные ванны становятся всё более популярными у тех, кто стремится улучшить свое физическое состояние, поднять настроение и ускорить восстановление после тренировок.

Действительно ли они полезны для здоровья, рассказала сертифицированный семейный врач и владелец компании Kind Health Group, доктор Джорджин Нанос журналу Popular Science.

Она утверждает, что ледяные ванны могут принести пользу организму, но их эффективность зависит от конкретных целей. Тем не менее холодная терапия может быть не рекомендована некоторым людям, особенно тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или аритмия.

Что касается самой процедуры, она предполагает погружение в воду с температурой около +15 градусов. Новичкам советуют начинать с 30 секунд, постепенно увеличивая время до двух минут.

По словам Нанос, ледяные ванны вызывают определенные физиологические изменения в организме. Холод активирует симпатическую нервную систему, что приводит к выбросу гормонов, таких как норадреналин и дофамин, способствующих улучшению настроения и повышению уровня энергии, пишут "Известия".