Какие продукты могут спровоцировать мигрень

Мигрень — это не просто головная боль, а сложное неврологическое заболевание, которое может существенно влиять на качество жизни. Для людей, страдающих от мигрени, важно понимать, какие продукты могут спровоцировать приступ, ведь так можно контролировать состояние. Хотя триггеры мигрени индивидуальны и могут сильно различаться от человека к человеку, существуют определенные группы продуктов, которые чаще всего могут провоцировать атаки. О них нам рассказал врач-терапевт Андрей Крапивин.

«Важно понимать, что этот список не является абсолютным правилом, и реакция на те или иные продукты может быть совершенно разной. Лучший способ определить свои личные триггеры — это ведение дневника мигрени, где вы будете фиксировать все, что едите и пьете, а также время возникновения приступов», — советует наш эксперт.

Алкоголь

Красное вино — часто упоминается как один из самых сильных триггеров. Это может быть связано с содержанием тирамина, сульфитов или других соединений.

Другие алкогольные напитки — особенно пиво, а также виски и шампанское могут вызывать мигрень у чувствительных людей, т. к. также содержат тирамин и гистамин.

Кофеин

А точнее — его избыточное количество. Хотя кофеин в умеренных количествах может облегчить головную боль, его чрезмерное употребление или резкое прекращение его приема (синдром отмены) может спровоцировать мигрень. Речь идет о кофе, чае, газированных напитках (особенно коле), шоколаде.

Продукты, содержащие тирамин

Тирамин — это аминокислота, которая образуется при ферментации и старении продуктов. Его уровень повышается со временем, поэтому свежие продукты обычно безопаснее.

Выдержанные сыры — пармезан, чеддер, голубые сыры, швейцарский сыр.

Ферментированные продукты — квашеная капуста, соевый соус, мисо.

Обработанное мясо — колбасы, сосиски, копчености, вяленое мясо.

Некоторые виды рыбы — копченая или вяленая рыба (сельдь, скумбрия, анчоусы).

Продукты, прошедшие длительное хранение — некоторые виды хлеба, пиво.

Искусственные подсластители

К примеру, аспартам часто встречается в диетических напитках, жевательной резинке, йогуртах и других продуктах с пониженным содержанием сахара.

Глутамат натрия (MSG)

Это усилитель вкуса, который добавляют во многие готовые продукты, чтобы придать им более насыщенный вкус. Он содержится в китайской кухне, супах быстрого приготовления, бульонных кубиках, соусах, приправе. При этом MSG может быть скрыт под разными названиями.

Нитраты и нитриты

Эти консерванты используются в обработанном мясе для сохранения цвета и предотвращения роста бактерий. Их можно встретить в сосисках, беконе, ветчине, салями. Попадая в организм, вещества начинают вызывать сосудорасширяющее действие, из-за чего начинается мигрень.

Шоколад

Шоколад — один из самых обсуждаемых триггеров мигрени. Точный механизм не до конца ясен, но предполагается, что это может быть связано с содержанием тирамина, фенилэтиламина или кофеина, способствующих расширению кровеносных сосудов.