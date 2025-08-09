Снижение либидо и другие опасности мятных напитков

Люди любят мяту за ее яркий ментоловый аромат и успокаивающее действие, поэтому выращивают ее на огороде на даче и на подоконнике в квартире. Это перечная мята, которая содержит каротины (провитамины витамина А), витамины группы В, витамин С (аскорбиновую кислоту), минеральные вещества (калий, магний, железо), аминокислоты (триптофан, лизин и валин), натуральный антисептик (розмариновая кислота), рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Растение обладает противовоспалительным, желчегонным и успокаивающим действием, улучшает кровообращение и кровоснабжение тканей.

«Мята может утолять голод за счет содержания ментола, который стимулирует образование и высвобождение эндорфина. Этот гормон играет важную роль в регуляции настроения, в том числе отвечает за чувство насыщения и голода. Именно поэтому мяту рекомендуют употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес», — отметил он.

Однако это растение имеет серьезные противопоказания.

«В том числе, мяту нельзя пить людям с пониженным давлением и варикозом. Кроме того, мята может навредить людям, которые ездят на машине: чай с мятой может вызвать заторможенность, сонливость и апатию, из-за чего водитель может недооценить реальную опасность на дороге. Люди с непереносимостью ментола также не могут употреблять мяту», — подчеркнул эксперт.

Регулярное употребление мяты мужчинами может привести к снижению половой активности. Это связано с тем, что мята может влиять на гормональный баланс, что приводит к уменьшению выработки тестостерона и снижению полового влечения.

Для тех, кто не может употреблять мяту по тем или иным причинам, лучше заменить ее на мелиссу, которая не имеет таких побочных действий.