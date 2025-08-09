Доктор подсказала продукты, помогающие справиться со стрессом

Врач-нутрициолог, биохимик и психолог РПП Анна Дивинская посоветовала россиянам продукты, помогающие справиться со стрессом.

В интервью NEWS.ru она, в частности, заявила, что снизить симптомы тревоги может, например, жирная рыба.

А вот справляться со стрессом с помощью сладкого, по словам специалиста, не следует, так как резкий скачок глюкозы сменяется падением, и настроение снова портится.

«В минуты тревоги рука сама тянется к сладкому, и этому есть свое биохимическое объяснение, – подчеркнула врач. – Быстрые углеводы действительно кратковременно повышают уровень серотонина – гормона, отвечающего за спокойствие и настроение».

Но расплата, добавила она, приходит быстро: скачок глюкозы сменяется резким падением, и настроение падает вместе с ним.

«А вот жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) богаты омега-3, который идеально снижает симптомы тревоги», – отметила Дивинская.

Полезны также будет грецкие орехи, миндаль, тыквенные и льняные семечки – они, пояснила медки являются источником магния, цинка и полезных жиров, которые участвуют в регуляции нервной системы.

Кроме того, нутрициолог рекомендует тёмный шоколад, содержащий от 75% какао, что даёт эффект пищевого успокоения без сахара и инсулиновых качелей.

Помимо этого, рассказала Дивинская, травяные чаи (мелисса, ромашка, мята) мягко действуют на нервную систему и создают ритуал: замедлиться, вдохнуть, выдохнуть.