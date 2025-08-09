Исследователи выяснили, какие продукты помогут снизить аппетит

Если ввести в рацион больше продуктов, содержащих триптофан, то аппетит может снизиться, соответственно, человек похудеет. Это выяснилось в ходе исследования зарубежных ученых, результаты которого прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

Согласно исследованию ученых, наш организм сам может помочь нам меньше есть. Для этого в кишечнике есть клетки, вырабатывающие гормон GLP-1 - он снижает аппетит и помогает держать сахар в норме.

Однако при ожирении таких клеток в организме становится меньше. Чтобы восстановить их количество, необходимо "подкормить" полезные бактерии триптофаном (аминокислотой, входящей в состав белка). Бактерии "превратят" его в индол - органическое соединение, которое, если говорить простыми словами, является ключевым строительным блоком многих полезных природных веществ. Именно индол поможет возрождаться клеткам, отвечающим за выработку GLP-1.

Триптофан содержится в таких продуктах, как индейка и курица, яйца, лосось, тунец и треска, молочные продукты, бобовые (соя, фасоль, нут), орехи и семена.

Индола же в избытке в крестоцветных, например, в капусте и брокколи.

"Разнообразьте рацион и выбирайте качественный белок, особенно это важно для людей с лишним весом. Такое питание полезно не только для вас, но и для вашей микробиоты, которая отвечает за гормоны и обмен веществ", - прокомментировала Зухра Павлова.

Идеальный рацион, по ее словам, включает 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.

