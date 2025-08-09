Назван идеальный шашлык при риске сердечно-сосудистых заболеваний

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Татьяна Кокорина рассказала, как приготовить шашлык, который не будет вредным для здоровья и пищеварения. Способ сделать это она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эндокринолога, в жаркую погоду усиливается нагрузка на систему терморегуляции, а пищеварение может замедляться. Жирная и тяжелая пища, например свинина, требует больше ресурсов для переваривания и может вызывать дискомфорт. Поэтому врачи рекомендуют заменять ее на менее жирные виды мяса, например индейку.

Идеально шашлык из индейки подходит тем, кто следит за весом, спортсменам, а также людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний и сахарным диабетом, и тем, кому требуется качественный белок для восстановления.

Она объяснила, что филе индейки содержит около 30 граммов белка и всего 2-3 грамма жира на 100 граммов — значительно меньше, чем в говядине или свинине. Помимо этого, мясо индейки содержит селен, цинк, железо, витамины группы B.

«В индейке преобладают ненасыщенные жиры, которые считаются более полезными для сердечно-сосудистой системы. Красное мясо (бедро) по своему составу близко к телятине и содержит около 28 граммов белка и 7-8 граммов жира, оставаясь сочным и насыщенным по вкусу, но без избыточной жировой нагрузки. Такой состав делает индейку подходящим выбором для тех, кто следит за массой тела или уровнем холестерина», — Татьяна Кокорина, эндокринолог.

Чтобы сделать шашлык еще полезнее, врач рекомендовала добавлять к порции не менее 400 граммов свежих овощей и использовать легкие маринады, например на основе лимонного сока и специй, вместо соусов с высоким содержанием жиров. Чтобы соблюсти баланс КБЖУ, лучше сократить количество соусов с добавленным сахаром и хлеба во время шашлыка, уточнила эндокринолог.

