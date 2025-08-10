Что такое пор де бра в балете и как его правильно выполнять

Балетный элемент прорабатывает не только спину, но и укрепляет мышцы рук и ног.

© Чемпионат.com

Пор де бра — одно из самых элегантных и выразительных движений в балете. В переводе с французского port de bras означает «движение рук», но это не просто изящные жесты и «говорящие» руки. В классической школе танца пор де бра включает в себя и наклоны корпуса, и голову, и дыхание, и связь с центром тела. Именно наклоны — та часть, которая требует особого внимания, техники и понимания. Их мы и разберём подробнее.

Что такое пор де бра с наклонами?

«Классические пор де бра с наклонами — это плавные управляемые перемещения корпуса вперёд, в стороны и назад, в сопровождении движения рук и головы. Их часто используют в начале или конце занятий для настройки на работу, развития подвижности позвоночника и включения глубоких мышц спины», — Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Есть несколько основных типов наклонов. Назову три главные вариации.

Вперёд — с вытяжением от копчика до макушки и сохранением вытянутой оси.

Назад — через высокую грудную клетку, но без «перелома» в пояснице.

В сторону — с равномерной работой обеих сторон корпуса и контролем плеч.

Все эти вариации можно выполнять как на двух ногах, так и в позиции à la seconde (в переводе — «на вторую позицию»), в деми-плие, в партере и даже в движении. Таким образом, разнообразие пор де бра очень широко.

Почему важно выполнять наклоны правильно?

Ошибки в исполнении пор де бра с наклонами — частое явление не только у новичков, но и у более опытных артистов и спортсменов. Самая распространённая: «падение» вместо вытяжения. Наклон в любую из сторон не должен рушить структуру тела, он должен её раскрывать. Ключ к правильному исполнению — в активации центра тела (мышц кора), подвижности позвоночника и точной работе рук, не перетягивающих корпус.

Неверная техника пор де бра может приводить к различным неприятным последствиям. Например, к перегрузке поясницы, перенапряжению шеи, сжатию грудной клетки. Для балетного искусства важно и то, что ошибки в наклонах приводят к формированию негармоничного рисунка движения.

При правильной технике пор де бра с наклонами становится не только красивым, но и функционально полезным упражнением. Оно влияет на осанку, дыхание, мобильность спины и мягкую проработку глубоких мышц. Выполняя такое движение, вы не только наслаждаетесь изящным элементом танца, но и отлично укрепляете мышцы рук, спины и ног, делаете их сильнее и рельефнее.

Кому и когда полезно осваивать наклоны?

Осваивать классические наклоны в рамках пор де бра можно на любом уровне подготовки. Однако важно адаптировать амплитуду и технику под возможности тела. Наклоны особенно полезны:

новичкам. Это нужно для осознанного знакомства с осью тела, выстраивания осанки и координации;

людям с сидячим образом жизни. Выполнение поможет мягко компенсировать статические нагрузки и снять напряжение в спине;

тем, кто занимается фитнесом или йогой. Это поможет в развитии мобильности позвоночника;

танцорам. Пор де бра подойдёт как инструмент работы с качеством движения и выразительностью.

Пор де бра с наклонами также прекрасно вписываются в разминку перед любыми занятиями, помогают «проживать» движения, а не просто их выполнять. Это элемент, который делает работу телом более осмысленной и утончённой.

Как выполнять?

Для начала важно разобрать основные балетные позиции рук. Расскажу о каждой по порядку. Мы будем использовать разные позиции в процессе выполнения основных вариаций наклонов.

Подготовительная позиция: выпрямитесь, руки вытяните вдоль тела, затем округлите локти и соберите руки в подобие овала. Локти направлены в стороны, кисти собраны, ладони направлены в потолок. Руки не прикасаются к телу.

Первая позиция: поднимите руки из подготовительной позиции немного вверх до уровня пупка и скруглите их так, будто держите шар.

Третья позиция: поднимите руки выше над головой и снова придайте форму овала. Важно не уводить руки слишком за себя. Чтобы проверить правильность положения, приподнимите глаза: когда голова находится в ровном положении, вы должны увидеть свои мизинцы.

Вторая позиция: раскройте руки в стороны, локти округлите и направьте назад, ладони направлены внутрь, и позиция слегка покатая, чтобы от плеча до кисти могла скатиться воображаемая капелька.

Пор де бра с опорой

Техника выполнения

Встаньте лицом к станку, руки опустите на него сверху. Занимаем исходное положение: первая, третья или шестая позиция ног, корпус вытянут, макушка тянется вверх. Поверните голову вправо, шея длинная, лопатки опущены вниз, спина прямая, живот подтянут. Выполните наклон вправо через вытяжение позвоночника, таз неподвижен. Для углубления наклона можете вытянуть левую руку над головой и также тянуться ею в правую сторону. Вернитесь в исходное положение, переведите голову влево и повторите движение в другую сторону. Чтобы сделать наклон назад, нужно повернуть голову вправо и, сохраняя положение тела, отклониться назад, осуществляя прогиб под лопатками. Поясница при этом остаётся статичной, шея не ломается. Затем вернитесь в исходное положение, переведите голову влево и повторите движение назад.

Третье пор де бра (с руками)

Техника выполнения

Встаньте в первую позицию ног, руки находятся в подготовительной позиции, корпус вытянут, макушка вверх. Затем переведите руки через первую позицию во вторую, поверните голову в сторону правой руки и начните выполнять наклон вперед. При этом важно сохранять ровную спину. Далее верните корпус наверх, руки переведите в третью позицию. Выполните наклон корпуса назад. После — верните корпус в ровное положение и раскройте руки снова во вторую позицию. Переводите голову влево и повторите всё на другую сторону.

Пор де бра «Лебедь»

Техника выполнения

Встаньте на полупальцы (на носочки), корпус подтянут, лопатки опущены, руки раскрыты по сторонам, локти мягкие, ладони направлены в пол. В ногах можно выполнить па де бурре сюиви, то есть небольшие переступания на полупальцах на месте либо с продвижением в стороны. Руки выполняют движения, похожие на взмах крыльев, для этого необходимо представить, что к локтям вам подвесили небольшие гирьки и сначала руки прогибаются вниз под их весом, а затем импульсом от локтя вы подбрасываете эти гирьки вверх, поднимая руки. Амплитуда движения может быть как минимальная, так и большая, выберите комфортную величину взмаха.

При выполнении упражнений важно не спешить. Лучше делать всё медленно, с вниманием к деталям: дыханию, ощущению оси, положению лопаток, направлению взгляда. По сути, это не просто упражнение, а некая медитация. Если относиться к занятиям таким образом, то в каждом движении появится больше осознанности.

Как включать пор де бра в свои занятия?

Пор де бра с наклонами можно включать в самые разные комплексы для спортсменов и новичков практически любого возраста. Например, полезно выполнять такие наклоны во время разминки. Начните с трёх-четырёх повторений одной формы упражнения в каждую сторону.

В заминке или релакс-комплексе перед сном также хорошо использовать пор де бра. Выполняйте всё медленно, в сопровождении музыки для восстановления и расслабления. Логичным и правильным будет использование наклонов в партерной практике (на полу), все элементы можно выполнять из положения сидя на коврике. Наклоны можно использовать в перерывах между бытовыми и рабочими задачами как разминку и небольшую полезную для тела паузу.

И не стоит забывать, что это элемент построения балетного урока. Это упражнение обязательно используется в работе у станка. Но это совсем не значит, что его могут выполнять только артисты балета.