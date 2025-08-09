Перечислены продукты, способные спровоцировать «газовый скандал»

Некоторые фрукты не рекомендуется есть на завтрак, заявила гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач посоветовала россиянам не есть на завтрак хурму, гранаты, яблоки, чернику, ежевику и другие фрукты с высоким содержанием танина. Это вещество замедляет моторику кишечника, раздражает его стенки и вызывает спазмы, дискомфорт и вздутие, а также увеличивает риск запоров, объяснила она.

Также, по словам Мельниковой, на завтрак не рекомендуется пить смузи.

«Многие люди считают, что жидкая пища легко усваивается, но в действительности это не так. Если у еды нет возможности "познакомиться" со слюной и быть хорошо прожеванной, кишечник начнет сопротивляться: урчать и закатывать газовый скандал», — предупредила доктор.

Кроме того, она призвала не есть натощак цитрусовые, так как они могут спровоцировать приступы изжоги и обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита и язвенной болезни. Врач также посоветовала избегать на завтрак плодов с высоким содержанием быстрых углеводов, таких как банан, виноград, арбуз или дыня. Они резко поднимают уровень глюкозы в крови, однако затем он быстро падает, из-за чего бодрость сменяется упадком сил и чувством голода.

Ранее диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия раскрыли состав идеального завтрака. В частности, она рекомендовала в утренний прием пищи употреблять не ультраобработанное, а натуральное мясо и сочетать его с богатым клетчаткой цельнозерновым хлебом на закваске.