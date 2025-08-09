Врач предупредила об опасности популярного напитка

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова предупредила россиян об опасности одного из самых популярных во всём мире напитков.

В интервью изданию NEWS.ru она заявила, что речь идёт о кофе, который, по её словам, может нанести вред организму.

В частности, она подчеркнула, что несмотря на пользу этого напитка для работы мозга и профилактики возрастных заболеваний, в некоторых случаях кофе опасен для людей, испытывающих хронический стресс или имеющих генетическую предрасположенность к медленному выведению кофеина.

«При хроническом сильном стрессе и истощении дополнительная стимуляция кортизола, вызванная употреблением кофе, может тяжело переноситься организмом, – пояснила Яблокова. – Есть люди с генетической особенностью метаболизма кофеина. У них, если они станут злоупотреблять кофеином, появится тревожность, учащенное сердцебиение и бессонница».

При этом она напомнила, что кофе – не единственный напиток, содержащий кофеин. Например, он содержится в зелёном чае.

«Его там даже больше чем в кофе, и людям с генетикой важно это учитывать. Главное для здоровья организма – выбирать качественный кофе, не добавлять в него сиропы и прочие подсластители, а также молоко, и обязательно знать меру. Пейте не более двух чашек в день. Соблюдая эти правила, можно спокойно наслаждаться любимым напитком», – резюмировала тренер-нутрициолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева назвала безопасную дозу кофе.