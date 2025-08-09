Инфекционист рассказал об опасности дождевой воды

Вокруг дождевой воды постоянно идут споры. Одни считают ее считают абсолютно чистой, собирая ее для полива растений и даже для употребления в пищу. Другие же предостерегают, что в современных условиях дождевая вода может быть насыщена вредными веществами из атмосферы. Врач-инфекционист «Инвитро», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал сайту «Страсти», можно ли пить дождевую воду.

© Passion.ru

По словам врача, дождевая вода имеет риски химического заражения. Потенциальное отравление возможно, если в ее составе есть вредные вещества, но все же маловероятно, считает инфекционист.