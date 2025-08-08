Как имбирь поможет вашему здоровью

Имбирь (Zingiber officinale) - неотъемлемая часть любой кухни. Исследования также показывают, что он может обладать широким спектром полезных для организма свойств.

Облегчение тошноты. Многочисленные исследования показывают, что имбирь уменьшает рвоту и тошноту, особенно по сравнению с плацебо. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) даже рекомендует употреблять продукты и чаи, содержащие имбирь, для облегчения тошноты. Есть данные и о том, что имбирь помогает при тошноте, вызванной химиотерапией.

Противовоспалительные свойства. Имбирь содержит много гингерола и шогаола, обладающих сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Одно исследование продемонстрировало, что имбирь снижает активность нейтрофилов, которые становятся гиперактивными при волчанке, ревматоидном артрите, антифосфолипидном синдроме. Также имбирь обладает помогает бороться с бактериями, вирусами и другими вредными микробами.

Купирование боли. Согласно результатам некоторых научных исследований, экстракт имбиря может уменьшить боль и скованность в колене у людей с остеоартритом. Ещё одно исследование показало, что приём 2 г имбиря каждый день в течение 11 дней уменьшает болезненность после тренировки. Облегчает имбирь и менструальные боли.

Поддержка здоровья сердца и диабета. Обзор 26 клинических исследований, проведённый в 2022 году, продемонстрировал, что имбирь помогает значительно улучшить уровень холестерина, снизить кровяное давление. Согласно результатам другого исследования, приём 1-3 г имбиря ежедневно в течение 4-12 недель улучшает уровень холестерина и помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Здоровье мозга и исследования рака. Новые данные показывают, что имбирь может обладать нейропротекторными и противораковыми свойствами.

Как правило, имбирь безопасен при употреблении в пищу или с чаем. Однако важно придерживаться умеренных доз. Больше 4 г имбиря в день могут вызвать изжогу, вздутие живота, диарею или раздражение полости рта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.