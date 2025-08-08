Чем полезны сублимированные фрукты и ягоды

На маркетплейсах и в приложениях по заказу продуктов большую популярность набрали сублимированные фрукты и ягоды. Утверждается, что после обработки они сохраняют свои пользу и вкус, а значит, не уступают свежим продуктам в своих свойствах. Действительно ли это так, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

© Вечерняя Москва

Эксперт объяснила, что сублимация продуктов питания — новая технология, которую начали использовать не так давно. Раньше, чтобы сохранить максимум вкуса ягод и фруктов, применялись сушка, варка и другие методы.

«При сублимации продукты подвергаются шоковой заморозке, а затем помещаются в вакуум. Там идет нагрев, поскольку давление падает. Влага, которая образуется, сразу же превращается в пар. Таким образом фрукты и ягоды не успевают пройти все этапы, при которых начинается разрушение витаминов», — рассказала диетолог.

Если продукт после сублимации залить водой, то есть добавить влагу, то он быстрее восстановит свою форму. Поэтому он не утратит ни вкусовые, ни полезные свойства.

«По своим органолептическим свойствам сублимированные фрукты и ягоды приближены к изначальному натуральному продукту», — добавила собеседница «ВМ».

Во время подготовки продуктов к сублимации витамины не успевают разрушиться. При криогенной сушке тоже удаляется жидкость, но сами фрукты и ягоды быстро становятся сухими.

Поэтому сублимированные фрукты и ягоды полезны — они сохраняют большую часть своих свойств.

«Можно грызть их в чистом виде, добавлять в десерты или напитки, использовать как чипсы или перекус. Даже их мелкие кусочки сохраняют свою пользу», — заключила диетолог.

Другой способ заготовки ягод на длительное время — обычная заморозка. Обработанные таким образом плоды можно найти в магазинах круглый год. Полезны ли такие ягоды и как их употреблять, чтобы получить максимальное количество витаминов, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.