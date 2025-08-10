Есть ли смысл использовать инфракрасную лампу для восстановления

Метод использовали для реабилитации космонавтов NASA.

Современный спорт высших достижений требует от атлетов полной отдачи — не только физической, но и психоэмоциональной. Особенно это актуально в командных игровых видах спорта, где результат зависит от индивидуальной формы и от командной синергии, стрессоустойчивости, а также от способности спортсменов быстро переключаться между фазами напряжения и восстановления. После напряжённой игры — будь то матч плей-офф, групповая стадия турнира или подготовка к финальной серии — восстановление организма выходит на первый план.

Сегодня арсенал средств восстановления атлетов значительно шире, чем был ещё 15-20 лет назад. Если ранее в него входили только качественный сон, грамотное питание, массажи, капельницы, сейчас в список включены магнитно-волновая терапия, криокамеры, инфузионные коктейли, а также популярные физиотерапевтические методы, в том числе инфракрасная терапия.

ИК-терапия как метод физиотерапевтического воздействия начала активно развиваться в 1960-х годах. Одним из пионеров в области применения низкоинтенсивного ИК-излучения стал венгерский врач и учёный Эндре Местер, который первым систематически исследовал влияние ИК-света на процессы заживления тканей и регенерации клеток.

В дальнейшем метод получил международное признание, включая применение в программах реабилитации космонавтов NASA и профессиональных спортсменов. Например, норвежский футболист Эрлинг Холанд использует ИК-излучение в комплексной восстановительной терапии после матчей.

Что такое инфракрасная лампа и как она работает?

ИК-лампа — это физиотерапевтическое устройство, излучающее ИК-спектр электромагнитных волн, который не виден глазом, но воспринимается телом как глубокое тепловое воздействие. В отличие от обычных источников тепла (например, горячих грелок), инфракрасные лучи способны проникать в ткани на глубину до 4-5 см, достигая мышечной и соединительной ткани без повреждения кожного покрова.

В медицине и физиотерапии используют только диапазон ИК-волн — от 760 до 10 000 нм, который делят на три основных поддиапазона.

ИК-A (ближнее ИК-излучение, 760-1400 нм). Основное биологическое действие связано с термическим эффектом (разогрев тканей), а также с фотоактивацией митохондрий — в частности фермента цитохром c-оксидазы, что приводит к увеличению продукции АТФ и улучшению клеточного метаболизма. Именно этот диапазон признан наиболее эффективным в спортивной физиотерапии, особенно для восстановления после нагрузок.

Большинство медицинских и спортивных инфракрасных ламп работают в диапазоне ИК-A, с длиной волны около 850-1000 нм. Также на рынке появились лазерные и светодиодные панели на основе LED-диодов ИК-A спектра, которые используют в спорте и медицине как low-level laser therapy (LLLT) — или фотобиомодуляцию, где эффект достигается не столько за счёт тепла, сколько за счёт активации метаболизма клеток.

Как ИК-лампа воздействует на организм спортсмена?

Улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, способствуя более быстрому выведению продуктов метаболизма (в частности лактата);

снижает мышечное напряжение и способствует уменьшению выраженности отсроченной мышечной боли (DOMS);

ускоряет трофику тканей, активируя локальный кровоток и кислородный обмен;

поддерживает общее психоэмоциональное расслабление за счёт воздействия на вегетативную нервную систему;

повышает чувствительность рецепторов к массажному и кинезиотерапевтическому воздействию, усиливая эффект от других методов восстановления.

Хотя клинических данных о достоверном сокращении сроков полного восстановления мышц после нагрузок пока недостаточно, субъективный эффект ощущается практически сразу — как правило, спортсмены отмечают снижение скованности, повышение комфортности в суставах и улучшение работоспособности в повторной тренировке.

Противопоказания

«Для спортсменов польза есть лишь от излучения ИК-А, оно воздействует не только на поверхностные слои кожи, но и на мышечные волокна и элементы соединительной ткани. Это способствует уменьшению мышечных спазмов, улучшению подвижности суставов и повышению амплитуды движений. Глубокое инфракрасное прогревание активирует микроциркуляцию в тканях, повышает эластичность фасций и связочного аппарата, а также снижает вязкость синовиальной жидкости в суставах», — Руслан Кутузов, невролог, сомнолог, остеопат, специалист широкого профиля клиники ServiceMed.

В клинической практике инфракрасная лампа используется как вспомогательный метод перед проведением мануальных или реабилитационных процедур — для подготовки тканей, уменьшения болевого синдрома и ускорения процессов репарации (процесс восстановления повреждённых или утраченных тканей и клеток в организме).

При этом необходимо учитывать индивидуальную переносимость тепловых воздействий и наличие противопоказаний, включая острые воспалительные процессы или заболевания в стадии декомпенсации.

Как применять инфракрасную лампу после спортивных игр?

Эффективность любого физиотерапевтического вмешательства зависит от режима применения, длительности и сочетания с другими методами.

Оптимальное окно для использования — через 24-48 часов после спортивной игры или тяжёлой тренировки.

При подготовке к турниру — две-три процедуры в неделю между игровыми днями.

В остром восстановительном этапе — до пяти процедур в неделю в сочетании с массажем и магнитотерапией.

Как проходят сеансы?

Длительность процедуры: 15-25 минут на одну мышечную группу.

Расстояние от лампы до тела: 30-50 см, угол воздействия — перпендикулярный.

Температурные ощущения — комфортное сухое тепло, без перегрева и потоотделения.

Области воздействия: чаще всего — бёдра, ягодицы, поясница, плечевой пояс, икры, реже — грудная клетка или живот (по показаниям).

Используется на чистой и сухой коже, без косметических средств и увлажнителей.

До и после сеанса

За один-два часа до процедуры рекомендуется лёгкий приём пищи и не использовать согревающие мази. При наличии татуировок или гиперпигментированных участков кожи следует избегать их прямого облучения. Прямые противопоказания для процедуры:

активные воспалительные процессы;

злокачественные новообразования;

тяжёлая сердечно-сосудистая патология;

гипертермия;

беременность.

После сеанса рекомендуется восстановительное питьё (вода, травяной чай). Обязателен спокойный режим в течение часа — пассивный отдых, лёгкая растяжка, массаж. В течение четырёх-шести часов после процедуры нежелательно принимать холодный душ или резко охлаждаться.

Личный опыт

«Я начала использовать инфракрасную лампу после тренировок ног и буквально с первых сеансов отметила разницу: мышечная наполненность сохраняется дольше, скорость восстановления между подходами повышается, а сама тренировка на следующий день проходит гораздо стабильнее. Не снижаются ни темп, ни рабочие веса, ни ощущение контроля над движением. Конечно, нельзя рассматривать ИК-лампу как панацею. Она работает, когда применяется в комплексе — с массажем, магнитно-волновой терапией, полноценным сном и грамотным питанием», — Елизавета Черпакова, абсолютная чемпионка по бодибилдингу в категории велнес-фитнес, спортивный судья ФББР.

При грамотном и своевременном использовании ИК-лампа может ускорять циркуляцию крови, снижать мышечное напряжение, усиливать эффект массажа и способствовать улучшению общего состояния ЦНС. Но надеяться на процедуру без её дополнения другими способами восстановления не стоит.

