У фитнес-батончиков обнаружилась скрытая опасность

Популярные у сторонников ЗОЖ фитнес-батончики часто приносят здоровью больше вреда, чем пользы, считает нутрициолог Ирина Никашина. О том, какая скрытая опасность обнаружилась в этой категории продуктов, она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Никашина предупредила, что исследование состава фитнес-батончиков выявило тревожные закономерности. Оказалось, что такие продукты содержат большое количество скрытого сахара, который обозначен в их составе как сироп агавы, мальтит, фруктоза или патока.

«Эти вещества формально не являются сахаром, но организм реагирует на них аналогично — резким скачком глюкозы в крови. После такого "полезного" перекуса уже через 30-60 минут возникает сильное чувство голода, что провоцирует переедание», — Ирина Никашина, нутрициолог.

Также большинство фитнес-батончиков отличаются высокой калорийностью — от 200 до 250 килокалорий, что сопоставимо с шоколадом, добавила Никашина. При этом белка в них часто менее 10 граммов, а клетчатки — не более трех граммов при норме 25-30 граммов в сутки.

«По сути, это те же сладости, просто с добавлением протеина и витаминов», — уточнила нутрициолог.

Наконец, многие продукты с надписями «фитнес» или «диетический» на упаковке автоматически считают безопасными. Из-за этого увеличивается риск переедания и как следствие набора веса, заключила Никашина.

Ранее врач-терапевт Дарья Умрик предупредила, что чаепитие может навредить печени. Она указала, что чай и содержащиеся в нем вещества, такие как метилксантины, теофиллин и теобромин, не вредят печени, но ее состояние ухудшают сладости и бутерброды с колбасой, с которыми обычно употребляется напиток.