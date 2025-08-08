Перечислены продукты, которые способны защитить от рака

Молочные продукты содержат много высококачественного белка, кальция, магния, витаминов B12 и A. Согласно большинству диетических рекомендаций, нужно ежедневно употреблять две-три порции молочных продуктов. В ходе новой научной работы специалисты выяснили, как эти продукты связаны с различными показателями здоровья взрослых.

© Ferra.ru

В рамках нового исследования учёные проанализировали связь между употреблением молочных продуктов и здоровьем сердца, раком, массой тела, диабетом.

Большинство научных работ показали, что употребление любых молочных продуктов снижает риск развития болезней сердца, некоторых видов онкологии (например, мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки), диабета 2 типа, ожирения. В пяти же исследованиях употребление этих продуктов связывали с повышенным риском возникновения рака печени, яичников и предстательной железы.

При углублённом изучении вопроса учёные обнаружили следующие ассоциации.

Молоко. В 51 исследовании, посвящённом молоку, команда специалистов отметила 13 положительных связей между потреблением молока и снижением риска возникновения некоторых болезней, включая рак полости рта, мочевого пузыря и колоректальный рак. Но в большей части работ не было выявлено существенного влияния молока на состояние здоровья.

Сыр. Во многих из 20 исследований сыр снизил вероятность развития таких проблем со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания и даже некоторые виды рака. 25 исследований не выявили никакого влияния этого продукта на здоровье, а две работы связали сыр с повышенным риском развития рака простаты.

Йогурт. В ходе 25 исследований было обнаружено, что йогурт снижает риск развития болезней сердца, диабета 2 типа, рака мочевого пузыря, молочной железы и колоректального рака. В то же время в других 25 работах учёные не заметили никакого влияния йогурта на здоровье.

Ферментированные молочные продукты. 13 исследований подтвердили связь между употреблением ферментированных молочных продуктов и снижением риска возникновения в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака мочевого пузыря и молочной железы. В четырёх исследованиях от этих продуктов не было никакого эффекта, а одно связывало их употребление с более высоким риском развития заболеваний.

Молочные продукты с высоким и низким содержанием жира. Как жирные, так и обезжиренные молочные продукты оказались связаны с лучшим здоровьем сердца. Только в двух исследованиях говорилось, что цельное молоко связано с более высоким риском развития проблем со здоровьем. Большинство же научных работ продемонстрировали, что цельные молочные продукты либо не имели никакого эффекта, либо были связаны с более низким риском некоторых видов рака.

Результаты проведённой работы опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.