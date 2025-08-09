Как правильно тренироваться летом при вегетососудистой дистонии

Вегетососудистая дистония: что это, можно ли заниматься спортом, правила тренировок
Кирилл Антонов, старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина»:
«Вегетососудистая дистония (ВСД) — состояние, о котором спорят даже врачи. Одни считают такой диагноз пережитком прошлого, другие — реальной проблемой, связанной с нарушениями работы вегетативной нервной системы. Но, несмотря на отсутствие однозначного диагноза, миллионы людей страдают от характерных симптомов: головокружений, скачков давления, учащённого пульса, обмороков и болей в области сердца. Особенно тяжело переносится ВСД летом, когда жара усугубляет общую слабость. В этот период многие задумываются: можно ли заниматься спортом и как тренироваться с пользой, а не во вред?»
Можно ли заниматься спортом при ВСД?
Физическая активность при ВСД не противопоказана — наоборот, умеренные тренировки способны стабилизировать работу сердца, укрепить сосуды и улучшить эмоциональное состояние. Главное — учитывать индивидуальные особенности и тип ВСД.
Важно: заниматься стоит при хорошем самочувствии, без фанатизма, соблюдая умеренный темп и избегая перегрузок. Показатель эффективности тренировки при ВСД — не пот и усталость, а лёгкость и улучшение настроения после занятия.
Общие правила тренировок при ВСД
- Частота — два-три раза в неделю.
- Продолжительность — от 15 минут, с постепенным увеличением.
- Темп — умеренный, без резких движений и смен положения тела.
- Дыхание — не задерживать во время выполнения упражнений.
- Пульс — не выше 50-60% от максимального.
- Тип нагрузки — односуставные упражнения, чередование кардио и лёгкой силовой работы.
- Контроль состояния — любое ухудшение (головокружение, слабость, сердцебиение) — повод прекратить занятие.
Подход к тренировкам должен быть таким же мягким, как и сама методика ЛФК (лечебной физкультуры), а начинать лучше с дыхательных упражнений и ходьбы.
Типы ВСД и рекомендации по нагрузке
Гипертонический тип ВСД
Для этого состояния характерны высокое давление, «горячее» лицо, озноб в конечностях и головные боли. Лучше всего подойдут:
- дыхательные практики (без задержек дыхания);
- стретчинг, пилатес;
- медленные прогулки, плавание, велосипед на низкой скорости.
Силовые и интервальные тренировки исключаются. Даже привычная нагрузка должна быть снижена на 30%.
Гипотонический тип ВСД
Проявляется пониженным давлением, общей слабостью, головокружением, «мраморной» кожей и предобморочными состояниями. Рекомендованы:
- спокойное кардио (прогулки, плавание);
- йога, дыхательная гимнастика;
- упражнения без резких наклонов и перемен положения тела.
Не стоит делать наклоны, подъёмы ног лёжа и работать в положении, когда голова опущена ниже груди.
Смешанный тип ВСД
Самый сложный вариант — давление «скачет», симптомы непредсказуемы. Подход:
- мягкое кардио и дыхательные практики;
- чередование релаксации и укрепления (йога, миофасциальный релиз);
- минимизация стресс-факторов и постоянный самоконтроль.
Желательно тренироваться с инструктором. Если его нет — лучше ограничиться прогулками на свежем воздухе.
Кардиальный тип ВСД
Сердце «ноет», «колет», «горит», но при этом все обследования — в норме. Состояние часто связано с тревожностью. Летом важно избегать перегрева, а тренировки должны быть:
- длительными (от 45 минут) и равномерными;
- в зоне пульса 50-55% от максимума;
- без рывков и нагрузок на грудную клетку.
Оптимальны пешие прогулки, расслабленное плавание, катание на роликах или велосипеде.
Спорт при ВСД летом: что важно знать?
Летом физические нагрузки переносятся труднее, особенно при ВСД. Вот несколько дополнительных советов.
- Выбирайте прохладное время суток — раннее утро или вечер после захода солнца.
- Избегайте жары и духоты — тренировки на солнцепёке противопоказаны.
- Пейте воду — регулярно и небольшими глотками.
- Одевайтесь по погоде — свободная дышащая одежда без утяжелений.
- Не игнорируйте слабость — если чувствуете ухудшение, прекратите тренировку.
Эмоциональное состояние — не менее важно
ВСД часто сопровождается тревожностью, особенно в людных местах. Это делает спорт на улице источником стресса. Поэтому:
- не сравнивайте себя с другими — ваш ритм тренировок уникален;
- выбирайте уединённые места — скверы, малолюдные парки, спортивные площадки;
- прислушивайтесь к себе — никакой тренд не стоит вашего спокойствия;
- двигайтесь в удовольствие — только тогда спорт будет действительно лечебным.
Спорт при ВСД не только возможен, но и необходим. Главное — не пытаться «пересилить» себя, а заботиться о себе. Выбирайте подходящие виды активности, будьте внимательны к своим ощущениям и помните: даже прогулка — это уже шаг к здоровью.