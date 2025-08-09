Как правильно тренироваться летом при вегетососудистой дистонии

Кирилл Антонов, старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина»:

«Вегетососудистая дистония (ВСД) — состояние, о котором спорят даже врачи. Одни считают такой диагноз пережитком прошлого, другие — реальной проблемой, связанной с нарушениями работы вегетативной нервной системы. Но, несмотря на отсутствие однозначного диагноза, миллионы людей страдают от характерных симптомов: головокружений, скачков давления, учащённого пульса, обмороков и болей в области сердца. Особенно тяжело переносится ВСД летом, когда жара усугубляет общую слабость. В этот период многие задумываются: можно ли заниматься спортом и как тренироваться с пользой, а не во вред?»

Можно ли заниматься спортом при ВСД?

Физическая активность при ВСД не противопоказана — наоборот, умеренные тренировки способны стабилизировать работу сердца, укрепить сосуды и улучшить эмоциональное состояние. Главное — учитывать индивидуальные особенности и тип ВСД.

Важно: заниматься стоит при хорошем самочувствии, без фанатизма, соблюдая умеренный темп и избегая перегрузок. Показатель эффективности тренировки при ВСД — не пот и усталость, а лёгкость и улучшение настроения после занятия.

Общие правила тренировок при ВСД

Частота — два-три раза в неделю. Продолжительность — от 15 минут, с постепенным увеличением. Темп — умеренный, без резких движений и смен положения тела. Дыхание — не задерживать во время выполнения упражнений. Пульс — не выше 50-60% от максимального. Тип нагрузки — односуставные упражнения, чередование кардио и лёгкой силовой работы. Контроль состояния — любое ухудшение (головокружение, слабость, сердцебиение) — повод прекратить занятие.

Подход к тренировкам должен быть таким же мягким, как и сама методика ЛФК (лечебной физкультуры), а начинать лучше с дыхательных упражнений и ходьбы.

Типы ВСД и рекомендации по нагрузке

Гипертонический тип ВСД

Для этого состояния характерны высокое давление, «горячее» лицо, озноб в конечностях и головные боли. Лучше всего подойдут:

дыхательные практики (без задержек дыхания);

стретчинг, пилатес;

медленные прогулки, плавание, велосипед на низкой скорости.

Силовые и интервальные тренировки исключаются. Даже привычная нагрузка должна быть снижена на 30%.

Гипотонический тип ВСД

Проявляется пониженным давлением, общей слабостью, головокружением, «мраморной» кожей и предобморочными состояниями. Рекомендованы:

спокойное кардио (прогулки, плавание);

йога, дыхательная гимнастика;

упражнения без резких наклонов и перемен положения тела.

Не стоит делать наклоны, подъёмы ног лёжа и работать в положении, когда голова опущена ниже груди.

Смешанный тип ВСД

Самый сложный вариант — давление «скачет», симптомы непредсказуемы. Подход:

мягкое кардио и дыхательные практики;

чередование релаксации и укрепления (йога, миофасциальный релиз);

минимизация стресс-факторов и постоянный самоконтроль.

Желательно тренироваться с инструктором. Если его нет — лучше ограничиться прогулками на свежем воздухе.

Кардиальный тип ВСД

Сердце «ноет», «колет», «горит», но при этом все обследования — в норме. Состояние часто связано с тревожностью. Летом важно избегать перегрева, а тренировки должны быть:

длительными (от 45 минут) и равномерными;

в зоне пульса 50-55% от максимума;

без рывков и нагрузок на грудную клетку.

Оптимальны пешие прогулки, расслабленное плавание, катание на роликах или велосипеде.

Спорт при ВСД летом: что важно знать?

Летом физические нагрузки переносятся труднее, особенно при ВСД. Вот несколько дополнительных советов.

Выбирайте прохладное время суток — раннее утро или вечер после захода солнца.

Избегайте жары и духоты — тренировки на солнцепёке противопоказаны.

Пейте воду — регулярно и небольшими глотками.

Одевайтесь по погоде — свободная дышащая одежда без утяжелений.

Не игнорируйте слабость — если чувствуете ухудшение, прекратите тренировку.

Эмоциональное состояние — не менее важно

ВСД часто сопровождается тревожностью, особенно в людных местах. Это делает спорт на улице источником стресса. Поэтому:

не сравнивайте себя с другими — ваш ритм тренировок уникален;

выбирайте уединённые места — скверы, малолюдные парки, спортивные площадки;

прислушивайтесь к себе — никакой тренд не стоит вашего спокойствия;

двигайтесь в удовольствие — только тогда спорт будет действительно лечебным.

Спорт при ВСД не только возможен, но и необходим. Главное — не пытаться «пересилить» себя, а заботиться о себе. Выбирайте подходящие виды активности, будьте внимательны к своим ощущениям и помните: даже прогулка — это уже шаг к здоровью.