Названы признаки опасной для здоровья спортивной тренировки

Некоторые спортивные нагрузки могут ухудшать самочувствие, предупредила персональный тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Осипенко. Самые распространенные признаки опасной для здоровья тренировки она раскрыла «Ленте.ру».

В первую очередь Осипенко отметила, что если человек ощущает нежелание заниматься спортом, а после занятия вместо радости чувствует упадок сил, возможно, нагрузка чрезмерно интенсивная, слишком скучная или просто неподходящая.

«Во время тренировок тело может ответить дискомфортными ощущениями или одышкой, а после — болевым синдромом. В таких случаях не стоит думать, что "болит" равно "хорошо потренировались". Это означает, что нагрузку следует пересмотреть — поработать над техникой выполнения, уменьшить темп, вес оборудования или количество подходов», — объяснила тренер.

Она также посоветовала внимательно следить за пульсом во время тренировок. Если он повышается настолько, что у человека возникает сильная одышка и невозможность проговорить простейшую фразу во время выполнения упражнений, интенсивность упражнений следует снизить.

Наконец, интенсивность тренировки следует уменьшить, если на коже выступили белые пятна и покраснения и появилось ощущение, что лицо горит, добавила собеседница «Ленты.ру».

